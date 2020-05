Ravezzani: “Ripresa Serie A, sÃ¬ da Inter e altri pro stop. Cosa serve per…”

Ravezzani: “Ripresa Serie A, sì da Inter e altri pro stop. Cosa serve per…”

Attacco da parte di Fabio Ravezzani nei confronti del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a seguito del sì di Inter e altri club per la ripresa del campionato di Serie A

TWEET – Queste le parole di Fabio Ravezzani, decisamente critico sull’operato del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per la possibile ripresa del campionato di Serie A. “Apprendo dall’Inter che la posizione del club è stata ufficializzata nel Consiglio di Lega: favorevole alla ripresa con il giusto protocollo. Bene. Curiosamente, si sono espressi a favore anche i 2-3 club che sembravano pro stop. Ergo, Spadafora si era inventato tutto. Dunque, abbiamo un ministro dello Sport che pretende le partite in chiaro e non sa che non è giuridicamente possibile. Poi afferma che la maggioranza dei club vuole sospendere il campionato e invece tutti votano per la ripresa. Cosa serve ancora per rimuoverlo?“.