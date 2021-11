Ravezzani: «Plusvalenze, perché solo la Juventus? Un motivo particolare»

Fabio Ravezzani ha commentato la questione dell’indagine sulla Juventus per le plusvalenze fittizie. Il direttore di TeleLombardiaha sottolineato via Twitter il motivo per il quale la Guardia di Finanza abbia preso di mira proprio i bianconeri.

INDAGINE IN CORSO – Fabio Ravezzani ha parlato in questo modo della questione ‘plusvalenze fittizie’ in casa Juventus. Spiegando come mai siano proprio i bianconeri quelli indagati: “Molti si chiedono: ma con tutti quelli che negli anni hanno fatto plusvalenze perché prendersela solo con la Juventus? Domanda legittima. Va detto però che la Juve è quotata in Borsa e se le plusvalenze sono vere, ok. Altrimenti chi compra azioni potrebbe esserne tratto in inganno”.