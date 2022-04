Ravezzani: «Pioli lamentoso da un preciso momento. Condivido una cosa»

Fabio Ravezzani ha commentato le ultime lamentele di Stefano Pioli, sottolineando il preciso momento in cui il tecnico rossonero ha iniziato a polemizzare oltremodo.

LAMENTOSO – Fabio Ravezzani ha commentato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale le parole di Stefano Pioli, che continua a cercare alibi per il calo del suo Milan: “Pioli è diventato inutilmente lamentoso da quando il Milan perde colpi. Però ribadisco la nostra proposta sul tempo effettivo: basta stabilire un minimo sotto il quale non scendere e applicarlo a fine partita. Sarebbe estremamente facile e molto più giusto per tutti“.