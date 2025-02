Ravezzani ai piangina: «Gol Arnautovic valido, de Vrij non ostacola!»

AI PUSILLANIMI – Il gol fantastico di ieri di Marko Arnautovic ha scatenato le polemiche di chi sostiene che fosse un gol da annullare, in quanto de Vrij avrebbe ostacolato la visione di Mandas. Dopo l’opinione di Calvarese, arriva anche quella del direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani su X. Anche lui smorza le polemiche e i costruttori di favole: «Verifica su gol di Arnautovic. Spiegazione: 18 metri dalla porta, tiro a incrociare, De Vrij non ostacola linea di visione che è concetto dinamico e non vale solo sul momento del tiro ma nel suo sviluppo. Poi se vogliamo dire che Juve, Inter o Milan rubano sempre è altro discorso. Sul gol di Arnautovic ho chiesto parere a uno dei massimi esperti arbitrali disinteressato dal fatto che riguardasse Inter, Juve, Milan ecc. Da regolamento ha spiegato il concetto di dinamica valutato dai varisti. Naturalmente oceano di tifosi furenti perché non capisco nulla. Il vero problema qui (e non solo qui) è chi scrive dando sempre e solo torto a qualcuno compiacendo i tanti in attesa di leggere che qualcuno ha sempre e solo torto. Vale per il calcio come per la politica. Ognuno ha pubblico e ammiratori che merita, in fin dei conti».