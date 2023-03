Ravezzani: «Parole Gosens sbagliate, Inter dovrebbe solo vincere»

Fabio Ravezzani, ospite di Radio Sportiva, ha fatto un’analisi delle parole di Gosens nel post partita di Inter-Lecce. Il giornalista ha poi parlato

DICHIARAZIONI − Fabio Ravezzani ha detto la sua sulle parole di Gosens dopo la vittoria dell’Inter sul Lecce: «Se io fossi un tifoso interista mi arrabbierei molto nel sentire queste frasi. Non è possibile che un giocatore dica che si sono impegnati perché hanno perso con il Bologna. L’Inter non deve vincere perché ha preso quella prima, ma deve vincere e poi rifarlo ancora e ancora. Se tu a questo punto del campionato scopri che devi impegnarti tutta la settimana perché se non lo fai perdi, allora hai compromesso il campionato e le stagioni precedenti. Il problema allora è proprio questo, che i calciatori e spesso anche Inzaghi dicono dopo una sconfitta che bisogna lavorare di più. Che ragionamento è?»

