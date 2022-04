Ravezzani: «Nuovo stadio business Inter e Milan, ma mi sembra anche…»

Fabio Ravezzani ha parlato del nuovo stadio San Siro per Inter e Milan dicendo la sua sul nuovo impianto a Milano per i due club.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani sul nuovo stadio a San Siro per Inter e Milan. “Premetto che non ho preconcetti sul nuovo stadio di Milano. Certamente è un business per i due club, ma mi sembra anche un’opera importante per la città. Un fatto è certo, però: un sindaco che da 3 anni non è in grado di esprimere un parere chiaro, non è un buon sindaco“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani