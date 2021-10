Ravezzani: «Moratti ed errori subiti, Inter 2ª solo 2 anni in 11 campionati»

Fabio Ravezzani ha parlato delle dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport dall’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani a seguito delle dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport dall’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti (vedi articolo). “Moratti ha tutto il diritto di lamentarsi per gli errori subiti dall’Inter nei primi 11 anni della sua presidenza. Giova però ricordare che la squadra arrivò seconda solo per due anni in 11 campionati (a parte quello di Calciopoli).”

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani