Ravezzani: «Lukaku, metà stipendio per tornare. Ci credete davvero?»

Fabio Ravezzani punta il dito contro le notizie che dipingono alcuni dei (vecchi) nuovi acquisti delle big come disposti a dimezzarsi l’ingaggio pur di aiutare le società. Tra questi anche Romelu Lukaku e il suo ritorno all’Inter.

NOTIZIE DUBBIE – Fabio Ravezzani non crede all’amore dei giocatori per le società che li hanno (ri)ingaggiati. Tra questi, soprattutto, i tre acquisti principali delle tre big della Serie A. Questo il commento del direttore di TeleLombardia, tramite il suo profilo Twitter ufficiale: “Lukaku che si dimezza lo stipendio per tornare all’Inter. Pogba che accetta la Juve e rinuncia a più denaro dal PSG, De Ketelaere che abbassa considerevolmente il suo ingaggio per aiutare il Milan. Ma voi davvero ci credete? E pure chi lo scrive? Boh“.