Ravezzani: «Lukaku e Dybala insieme? Allora non parte solo Skriniar!»

Fabio Ravezzani è intervenuto negli studi di Top Calcio 24 per commentare le notizie legate al mercato dell’Inter. Nel dettaglio il direttore di TeleLombardia ha fatto i conti sull’attacco e sulle possibili cessioni.

CESSIONE INEVITABILE – Doppia cessione in casa Inter? Questa l’opinione di Fabio Ravezzani: «O ci hanno raccontato delle balle i dirigenti dell’Inter, o è inevitabile che venga venduto Lautaro Martinez. Devi abbassare il monte ingaggi e poi porti a casa uno che prende 7 milioni all’anno, dieci con il Decreto Crescita. In più ne dai 6, che lordi diventano 12, a un altro attaccante. Così peggiori il monte ingaggi in un colpo solo di 22 milioni. Il tutto limitandoti a vendere solo Skriniar? Allora ci avrebbero detto delle balle. O prendi Lukaku e rinunci a Dybala, o li prendi entrambi e vendi Lautaro Martinez».