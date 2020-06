Ravezzani: “Lautaro Martinez ha giocato da schifo! Il motivo? Barcellona”

Lautaro Martinez ha deluso a Napoli in Coppa Italia e viene criticato da Fabio Ravezzani. Il direttore di “Mediapason”, in un video su “SportMediaset”, striglia l’attaccante dell’Inter

DURO ATTACCO – Fabio Ravezzani non le manda a dire: «Ce l’ho con Lautaro Martinez perché l’ultima volta che ha giocato al San Paolo a gennaio aveva fatto una gran partita. Mentre invece questa volta ha giocato da schifo, diciamolo! Non lo dico soltanto io e i tifosi dell’Inter, lo dicono i numeri. A gennaio aveva giocato 44 palloni, sabato scorso meno della metà: 20. Aveva fatto un gol, nessuno sabato. Tiri in porta due, uno soltanto sabato. Tiri fuori due, zero sabato. Dribbling riusciti due a gennaio, zero sabato. Ecco, questi numeri fanno uscire di testa anche il tifoso più paziente. E questi numeri hanno solo una spiegazione, una spiegazione che ha anche un nome. Barcellona. Non va bene Lautaro, cerca di darti una regolata».