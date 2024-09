Ravezzani: «Lautaro Martinez? Carattere diverso da Leao, spiego»

Ravezzani ha messo in confronto Lautaro Martinez e Rafael Leao. Secondo il giornalista, l’attaccante dell’Inter ha un altro tipo di carattere.

DIFFERENZA – Su Top Calcio 24, si discute del caso Leao-Theo Hernandez al Milan. Dopo l’intervento di Giovanni Caputano che ha tirato fuori la lite in casa Inter tra Lautaro Martinez e Antonio Conte nel 2021, Fabio Ravezzani ha replicato in questo modo: «Quel Lautaro di tre anni fa non è il Theo Hernandez o il Rafael Leao di oggi, era un buon comprimario ma i fuoriclasse dell’Inter erano altri. Ma di duole dirlo per Leao e Theo, Lautaro mi sembra uno con un carattere diverso. È uno che si ammazza in campo. Forse è anche uno che se lo butti fuori a schiumare un po’ e lo fai entrare dopo una settimana rientra più imbufalito di prima. Leao mi sembra uno che non gli freghi tanto, dice: “Tanto faccio il rapper e ciao”».