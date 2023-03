Ravezzani: «Juventus, quattro mesi per il -15. Si lamenta anche l’Inter!»

Manca sempre meno al derby d’Italia tra Inter e Juventus, che vedrà scontrarsi le due squadre questa sera alle 20.45. Nel frattempo, Fabio Ravezzani ha commentato l’assurdità – a suo dire – dell’attesa per la sentenza definitiva sul -15 per i bianconeri.

LAMENTELE – Fabio Ravezzani critica la giustizia sportiva per il processo alla Juventus. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il direttore di TeleLombardia cita anche l’Inter e la lotta per i quattro posti che valgono la Champions League: “Oltre quattro mesi per arrivare alla sentenza definitiva sul processo Juventus. Che il campionato sia regolare per lo scudetto non c’è dubbio. Ma adesso è addirittura l’Inter a lamentarsi (con ragione) per una situazione non accettabile quando si valuta la volata Champions“.