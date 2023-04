Ravezzani: «Joao Mario doveva sdebitarsi. Bastoni, ecco perché no rigore»

Fabio Ravezzani ha analizzato Benfica-Inter, soffermandosi in particolar modo sull’arbitraggio di Michael Oliver. Nel suo commento per il canale YouTube di QSVS, il direttore di TeleLombardia ha parlato del rigore di Joao Mario e di quello non fischiato a Bastoni, punzecchiando gli juventini.

ARBITRAGGIO IMPECCABILE – Fabio Ravezzani commenta così l’arbitraggio di Michael Oliver in Benfica-Inter: «Joao Mario doveva in qualche modo sdebitarsi. Quel calcio di rigore è sempre punibile. Importa poco se ci sia stato un tocco di testa prima, braccio troppo alto e rigore netto. Qualcuno ha detto che Oliver ha graziato i nerazzurri per l’intervento di Bastoni. Specialmente gli juventini per quanto accaduto anni fa con il Real Madrid. Ma non è stato dato perché c’era una posizione di fuorigioco nella stessa azione. Bene gli episodi, bene la dimostrazione tattica dell’Inter e ci sono tanti giudizi che devono essere in qualche modo rivisti».