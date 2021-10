Ravezzani: «Italia, Barella e Chiesa su tutti. Raspadori no soluzione»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la prestazione degli azzurri di oggi in Italia-Belgio, complimentandosi soprattutto con Nicolò Barella e Federico Chiesa. Un po’ meno, invece, con Giacomo Raspadori.

BUONA ITALIA – Fabio Ravezzani si è complimentato con gli azzurri dopo la vittoria di oggi in Italia-Belgio, che è valsa il terzo posto nella UEFA Nations League. Menzione particolare per Nicolò Barella – autore del primo gol – e Federico Chiesa, che si è guadagnato il rigore del 2-0. Ma anche qualche critica per Giacomo Raspadori. Questo il suo commento sul suo profilo Twitter ufficiale: “Diciamo che Raspadori non è la soluzione. Per il resto buona Italia: Barella e Chiesa su tutti”.