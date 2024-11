Ravezzani: «Nessuno a Napoli ha chiesto a Conte del mancato rosso a Lukaku?»

Il giornalista Fabio Ravezzani ha sottolineato come, nella conferenza stampa post Napoli-Roma, nessuno abbia chiesto al tecnico Antonio Conte della mancata espulsione a Romelu Lukaku per doppio giallo.

IL COMMENTO – Il Napoli ha superato la Roma con il punteggio di 1-0 grazie al tocco decisivo di Romelu Lukaku a due passi da Mile Svilar. Proprio il belga è stato graziato, nel corso dell’incontro, dalla decisione dell’arbitro Davide Massa di non comminargli il rosso per somma di ammonizioni. Sul punto si è espresso in maniera ironica il giornalista Fabio Ravezzani sul suo account X, rimarcando un aspetto:«Ma in conferenza stampa a Napoli nessuno chiede a Conte della possibile espulsione di Lukaku per paura o tifo sfrenato? Cosi, solo per sapere. Antonio credo non avrebbe avuto problemi a rispondere, no?» Una domanda che sorge spontanea, considerando le forti critiche espresse dal tecnico salentino alla classe arbitrale di Inter-Napoli. Quell’episodio del calcio di rigore fischiato ai nerazzurri per fallo di Zambo Anguissa su Denzel Dumfries, infatti, appare ora un ricordo. Dopo una settimana di fuoco e tempesta.