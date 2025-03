Ravezzani, la stoccata: «Inzaghi ha vinto dove Conte non vedeva futuro!»

Fabio Ravezzani, in piena sosta, ha lanciato una stoccata pesante ad Antonio Conte. Il giornalista ha ripercorso gli anni di Simone Inzaghi da allenatore, arrivando infine all’Inter su TMW Radio.

PERCORSO – Fabio Ravezzani esalta l’allenatore: «Credo che occorra riconoscere a Inzaghi che da sette anni continua a far bene, prima alla Lazio poi all’Inter. È stato un rimpianto della Lazio, è saldamente in sella all’Inter, fa giocare bene le sue squadre e non si fa mai trascinare dalle polemiche. Ha sempre saputo gestire ogni calciatore, non si è mai sentito di calciatori scontenti o che addirittura giocassero contro. Si sente ogni giorno di allenatori che litigano con presidenti, giocatori o arbitri, Inzaghi sembra una persona perbene e aiuta molto a tenere sereno l’ambiente».

Inzaghi e il paragone con Conte: linea dura di Ravezzani

PARAGONE – Ravezzani infine manda una stoccata all’allenatore del Napoli: «È arrivato all’Inter dove Conte disse che non c’era futuro vendendo alcuni giocatori, lui ha vinto più di Conte e lo ha fatto senza fare certe dichiarazioni. L’Inter è in testa alla classifica a +3 sul Napoli, è arrivata di slancio ai quarti di finale di Champions ed è in corsa in Coppa Italia. Se ad agosto avessi detto di firmare a un tifoso interista lo avrebbe fatto subito. Chiaramente la frenata del Napoli ha inciso e credo che il mercato di gennaio ha destabilizzato l’umore della squadra e dell’ambiente»