Ravezzani: «Inzaghi colpevole a metà. Proprietà Inter inconsistente»

Nel suo videoeditoriale in seguito a Inter-Fiorentina per il canale YouTube di QSVS, Fabio Ravezzani ha sottolineato sì le responsabilità di Simone Inzaghi, ma anche e soprattutto quelle della proprietà nerazzurra.

AVVILITO – Fabio Ravezzani apre così la sua analisi dopo Inter-Fiorentina: «Ha ragione Inzaghi quando dice che la partita contro la Juventus può far dimenticare l’amarezza. Ma vanno dette un paio di cose sulla stagione. Una contro il tecnico. Dico che lui non può presentarsi così avvilito dopo una sconfitta tanto pesante in casa. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare, prestazioni sconcertanti. Vedere Inzaghi sull’orlo della depressione non fa bene né a lui, né alla squadra. In certi momenti bisogna rovesciare il tavolo. Sembra pericolosamente ripiegato su sé stesso e che non ci crede più».

PROPRIETÀ INCONSISTENTE – Ravezzani, però, non se la prende solo con Inzaghi. Ma anche e soprattutto con la proprietà: «La cosa che va detta a suo favore, però, è che non possiamo dimenticare in quali condizioni stia vivendo l’Inter in questo momento. Marotta e Ausilio sono stati bravissimi a nascondere la polvere sotto lo zerbino, ma ora ce n’è troppa e non si riesce più a nasconderla. La proprietà è totalmente inconsistente e senza progettualità. C’è un proprietario pieno di debiti che sta cercando prestiti per pagare i prestiti. Non c’è nulla su cui poter basare la certezza del futuro. Pensare che ci sia la fila per prendere il posto di Inzaghi è un errore. Si può cercare di essere vicini al tecnico e capire a fine stagione cosa fare».