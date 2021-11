Ravezzani: «Interspac, non c’erano presupposti per riuscire»

Fabio Ravezzani ha parlato delle dichiarazioni di Paolo Bonolis su Interspac dicendo la sua sull’iniziativa da parte di alcuni Vip.

TWEET – Queste le parole di Fabio Ravezzani su Interspac commentando le parole di Paolo Bonolis (vedi articolo). “Dell’iniziativa non mi è mai piaciuta la voglia di mettersi in mostra da parte di tanti Vip. Gente che non ha mai pagato un biglietto e che voleva intestarsi un movimento di massa tanto per apparire. Non c’erano i presupposti per riuscire e lo sapevano bene quasi tutti“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani