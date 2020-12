Ravezzani: “Inter, vittoria con merito. Conte, gesto tipico del personaggio”

Antonio Conte Inter

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di “TeleLombardia”, ha commentato Cagliari-Inter attraverso il suo profilo “Twitter” ufficiale. Una frecciata, come spesso accade, anche nei confronti del tecnico Antonio Conte.

VITTORIA E GESTACCIO – Fabio Ravezzani si complimenta con i nerazzurri per la vittoria in Cagliari-Inter, ma non risparmia una frecciata ad Antonio Conte. Il direttore di “TeleLombardia”, attraverso il suo profilo ufficiale “Twitter”, ha commentato in questo modo la sfida: “L’Inter vince con pieno merito contro un Cagliari oggettivamente inferiore. Grandissimo Barella, bene anche i cambi, che sono tutti potenziali titolari. Conte chiude dopo il gol del 3-1 con un insulto verso le tribune, tipico del personaggio”.