Ravezzani: «Inter? Vanno ricordati 2 eventi in agenda per Zhang!»

DA NON DIMENTICARE − Fabio Ravezzani su Twitter punge Zhang e i suoi problemi finanziari: «Quando si parla di problemi Inter (e qualcuno si stupisce) non va dimenticato che il 21 agosto Zhang avrà un processo a Hong Kong per un debito non onorato di 300 mln in Cina. E fra 9 mesi dovrà restituirne 360 a Oaktree per finanziamento al club, che continua a macinare passivi».