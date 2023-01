Ravezzani: «Inter ha una cosa che al Milan manca. Poco col Verona»

Dopo il sabato di Serie A, Inter e Milan si preparano per la Supercoppa Italiana in programma mercoledì sera a Riad. Fabio Ravezzani ha analizzato lo stato di forma delle due squadre, specialmente viste le prestazioni mostrate rispettivamente contro Verona e Lecce.

BONUS ATTACCANTE – Fabio Ravezzani apre la sua analisi verso la Supercoppa Italiana sottolineando una grossa differenza tra le due squadre: «Il Milan e l’Inter si presentano alla finale di mercoledì in maniera contraddittoria. Entrambe non bene per ragioni diverse. I rossoneri giocano un calcio meno brillante di prima, mentre i nerazzurri giocano un calcio molto più pragmatico ma di una bruttezza infinita. Entrambe non sono al meglio, anche se l’Inter per certi versi sembra più solida. Ha un fondamentale che manca al Milan, ovvero lo stoccatore. Lautaro Martinez è meglio di Giroud, gli dai mezza palla e la butta dentro».

TROPPA ATTESA – Fabio Ravezzani ha poi analizzato la prestazione dei nerazzurri a San Siro contro il Verona, con ben poca soddisfazione per quanto visto: «L’Inter ha raggiunto Milan e Juventus in campionato, ma se dobbiamo pensare alla Supercoppa Italiana il paradosso è proprio che nessuna delle due sembra essere in questo momento dominante. Forse, a livello tattico, la partita si presenta più leggibile per i nerazzurri. Stanno giocando decisamente peggio rispetto allo scorso anno. Anche contro il Verona dopo il gol si sono ritirati e hanno atteso le ripartenze. Con i giocatori che ha la squadra, bisognerebbe chiedere di più. È vero che mancano alcuni giocatori importanti, però va anche detto che ci si aspetta molto di più».

Fonte: YouTube – Canale QSVS