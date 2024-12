Ravezzani: «Inter terrorizzata da effetto Juventus. Senza coraggio»

L’Inter ha perso contro il Bayer Leverkusen e perso anche qualche certezza in Champions League. Fabio Ravezzani lo conferma con un intervento su TMW Radio.

CERTEZZE MANCATE! – L’Inter ha perso la sua prima partita in Champions League e ha subito il suo primo gol al minuto 88 della partita contro il Bayer Leverkusen. Una sola rete di Mukiele ha fatto scendere ombre sulle scelte di Simone Inzaghi, che ha deciso di fare turnover e far riposare alcuni dei titolari. Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan hanno guardato la partita fino all’ora di gioco, a dire il vero l’armeno ha guardato l’intero match. Fabio Ravezzani non condivide a pieno la posizione dell’allenatore.

Inter, le critiche di Ravezzani per Inzaghi

COMMENTO – Ravezzani ha detto: «L’Inter forse ha sbagliato ad affidarsi a giocatori presi per svernare. Quando li metti non ti danno la spinta che ti serve. Poi c’è un problema di ambiente, così focalizzato nel vincere il campionato che limita la squadra. Mettere in partite internazionali molte riserve perché poi c’è la Lazio non va. Devi far giocare i migliori. Sono gli anni d’oro dell’Inter questi, ma l’ambiente è terrorizzato dall’effetto Juve, hanno una paura assoluta di mettersi in gioco in Europa. L’Inter non ha mai avuto il coraggio di fare una grande Champions. Invece deve lottare su tutti i fronti perché ha i mezzi per farlo»