Ravezzani: «Stimare l’Inter? Tempi tecnici! Non auguro una cosa»

La situazione dell’Inter sul campo si contrappone a quella economico-societaria, con il prestito a Oaktree in scadenza tra pochi mesi. Fabio Ravezzani si è espresso tramite Twitter sulle voci che vedono il club stimato da un perito per capire l’eventuale differenza da corrispondere a Zhang.

CLUB DA STIMARE – Un’ipotesi nel caso in cui Zhang non riesca a ripagare il debito a Oaktree entro maggio 2024 è il passaggio di proprietà al fondo americano. Che, per capire il valore del club e corrispondere un’eventuale differenza all’atuale proprietà, dovrebbe far stimare l’Inter da un perito. Una situazione, secondo Fabio Ravezzani, potenzialmente pericolosa: “Far stimare l’Inter da un perito a maggio comporterebbe una serie di tempi tecnici che rischierebbero seriamente di bloccarne il mercato. Si entrerebbe in una situazione potenzialmente conflittuale e pericolosa che non auguro al club“.