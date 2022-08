Ravezzani: «Inter sovrastante per 30′, poi un problema. Lukaku ombra»

Fabio Ravezzani è nuovamente tornato sulla gara tra Inter e Lazio di ieri sera, analizzando la prestazione in particolare dei nerazzurri. E anche di Romelu Lukaku, di molto sottotono rispetto ai suoi standard.

PARTITA DALLE DUE FACCE – Fabio Ravezzani è tornato sull’analisi di Lazio-Inter, soffermandosi in particolar modo sui due volti della prestazione dei nerazzurri. E su quanto fatto vedere da Romelu Lukaku. Queste le sue parole su Twitter: “L’Inter nei primi 30’ sovrasta tatticamente la Lazio. Pressa, sta alta. Poi prende un gol stupido e si sgonfia. Pareggia quasi per caso, ma non ritrova più determinazione. Pare impaurita, fatalista. Lukaku è l’ombra del trascinatore di due anni fa. Deve lavorare molto per tornare“.