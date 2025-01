Ravezzani: «Inter sorpresa tra le prime 8 in Europa! Un rammarico»

Il direttore Fabio Ravezzani reputa una sorpresa l’Inter tra le prime 8 della UEFA Champions League. Un rammarico per lui su TMW Radio.

VITTORIA – L’Inter ha vinto contro lo Sparta Praga per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. I nerazzurri passano in Repubblica Ceca e avvicinano la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League in modo diretto. Manca un solo punto con il Monaco per evitare i playoff di febbraio, il prossimo match ci sarà proprio mercoledì prossimo. Missione quasi compiuta perciò per Simone Inzaghi e i suoi, che hanno vinto cinque partite delle sette disputate sino ad ora in Europa.

Inter, il commento di Ravezzani sulla Champions League

COMMENTO – Fabio Ravezzani sorprende nelle sue parole e ricorda un rammarico pesante dello scorso anno: «L’Inter ha ritrovato Lautaro Martinez, è la cosa che conta, ha fatto il minimo sindacale però. La cosa sorprendente è che Inter e Milan siano nelle prime otto, poi c’è anche l’Atalanta. L’Inter ha dei bei fondamentali. Il grande rammarico è aver sprecato l’occasione lo scorso anno quando era al top. Però, detto questo, pensando che la Nazionale più forte che abbiamo avuto è quella del 2002, uscita con la Corea, e ha vinto quella del 2006…Sono tanti i fattori che incidono quindi…»