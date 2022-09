Ravezzani: «Inter, Skriniar l’ombra dell’anno scorso! Handanovic non para»

Ravezzani, su Twitter, si è spinto ad una analisi sul Derby Milan-Inter. Sulla lente di ingrandimento Skriniar e Handanovic, protagonisti in negativo tra i nerazzurri

L’ANALISI − Le parole di Ravezzani in merito al Derby di Milano: «Il Milan merita la vittoria perché ha giocato più e meglio dell’Inter, capace solo di una reazione nervosa sul 3-1. A quel punto ci pensa Maignan a tenere la squadra a galla, malgrado molte sofferenze. Incontenibile Leao, Tonali fantastico nel 1mo tempo. Giroud uomo da big match. L’Inter frana prima nel gioco e poi intorno ad Handanovic che non para oltre l’ordinaria amministrazione. Skriniar è l’ombra dell’anno scorso, De Vrij in parabola discendente, Barella irriconoscibile. Se Darmian è tra i migliori vuol dire che il problema è grosso. Squadra opaca».