Ravezzani: «Inter, senza attaccanti non vai da nessuna parte. Rabbia»

Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta dell’Inter nella sfida degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Il direttore di TeleLombardia si è concentrato soprattutto su un’altra deludente prestazione dei due attaccanti

ATTACCO PESSIMO – Fabio Ravezzani non le manda a dire alla coppia d’attacco dell’Inter, dopo la sconfitta di ieri contro il Liverpool. Questo il suo pensiero, condiviso attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: “Con Lautaro e Dzeko in queste condizioni, l’Inter non va da nessuna parte. E perdere giocando così bene raddoppia solo la rabbia“.