Ravezzani: «Inter, puoi arrivare in semifinale di Champions League! Inzaghi, contraddizione»

CONTRADDIZIONE – Se da una parte l’obiettivo dichiarato dell’Inter è quello di riconfermasi in campionato, con la vittoria del ventunesimo scudetto, dall’altra sembra che le prestazioni in UEFA Champions League siano decisamente di ben altro livello rispetto a quelle in Serie A. Lo dimostra la quantità di gol presi: zero in quattro partite giocate, affrontando anche avversari come Manchester City (in trasferta) e Arsenal, con l’eroico 1-0 di mercoledì, frutto di una prestazione difensivamente senza alcuna sbavatura. Insomma, una sorta di “contraddizione” che porta alla domanda su quale sia la vera Inter. Quella di campionato, con tanti gol subiti (ma comunque seconda, a un punto dal Napoli capolista alla vigilia dello scontro diretto di San Siro), o quella europea con una fase difensiva al limite della perfezione?

GROSSE POSSIBILITÀ – Nonostante si dia più importanza al campionato in casa nerazzurra – viste anche le scelte di turnover prese da Simone Inzaghi nella sfida contro l’Arsenal – secondo il giornalista e direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani i nerazzurri hanno grosse possibilità in Europa. Il motivo è presto spiegato, andando ad analizzare la rosa a disposizione del tecnico. Queste le sue parole sul tema: «L’Inter vuole il campionato e non la Champions League, invece le cose vanno al contrario. la mia tesi è che l’Inter è una squadra che può tranquillamente arrivare in semifinale: ha una grande coppia in avanti, un centrocampo fantastico, due esterni di primissimo livello. Eppure senti Inzaghi e pare che quasi la snobbi, ma va meglio qui che in campionato».