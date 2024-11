Ravezzani: «Inter seconda con poco Lautaro Martinez. Cambierà!»

Fabio Ravezzani cerca di dare una spiegazione al basso minutaggio di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Anche Lautaro Martinez e il suo rendimento all’Inter nel suo discorso su TMW Radio.

RENDIMENTO – Lautaro Martinez non ha fatto così bene con la maglia dell’Inter fino ad ora in questa stagione. Appena cinque gol in campionato e uno in Champions League contro la Stella Rossa. I numeri non convincono e non convincono neanche le prestazioni che mancano da tempo. L’argentino ha risposto presente invece in nazionale con due gol in due partite. Paraguay e Perù sono state le vittime della sosta di Lautaro Martinez, affamato come non mai agli ordini di Lionel Scaloni.

Lautaro Martinez e il suo rendimento secondo Ravezzani

FORZA – Fabio Ravezzani cerca di vedere il lato positivo dell’inizio dell’anno nerazzurro: «La forza dell’Inter è data dal fatto che è lì, malgrado il capitano non abbia performato come è lecito attendersi. L’Inter ottiene risultati con poco Lautaro Martinez. Quando si sbloccherà, ti cambierà la vita perché è il più forte del campionato italiano. Taremi e Zielinski? Quando vai in una squadra dove sei un’alternativa a grandi giocatori sei a rischio fallimento a prescindere. Davanti ci sono due monumenti come Thuram e Lautaro. Avrebbero bisogno di continuità e fiducia, ma come fai a metterli dentro al posto di questi?»