Ravezzani: «Inter e altre quattro lombarde in Serie A: curioso un dato»

Fabio Ravezzani ha commentato la promozione in Serie A del Monza, che porta il numero delle squadre lombarde nella massima serie del campionato italiano a cinque. Il direttore di TeleLombardia ha però anche sottolineato – con amarezza – un curioso dato.

PROPRIETÀ – Con la promozione del Monza in Serie A, salgono a cinque le squadre della Lombardia nella prossima stagione. Insieme a Inter, Milan, Atalanta e Cremonese. Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, Fabio Ravezzani ha commentato il dato in questo modo: “Curioso pensare che la Lombardia abbia cinque club in Serie A, di cui solo due di proprietà di italiani (Cremonese e Monza). Una sconfitta per il mondo imprenditoriale lombardo“.