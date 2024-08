Ravezzani: «Inter, polemiche sul braccialetto di Rocchi? Ridicolo»

Nonostante il perentorio 4-0 mostrando uno dei modi di giocare più belli in Europa al momento, l’Inter non è esente dalle solite sterili polemiche. Il motivo? Il braccialetto indossato da Rocchi, desingnatore arbitrale, presente a San Siro. Ne ha parlato Fabio Ravezzani.

ROSICONI – Già dallo scorso anno diversi tifosi di squadre avversarie, perlopiù juventini e milanisti (naturalmente), stanno cercando ogni modo possibile per screditare l’Inter. Non potrebbe essere altrimenti, visto lo spettacolo mostrato dai nerazzurri in campo, una squadra che già lo scorso anno ha dimostrato di essere inarrestabile e che quest’anno è partita al meglio, con un 4-0 secco sull’Atalanta frutto di una prestazione che raramente si vede in tutta Europa in questo momento. E la nuova polemica dei rosiconi, dopo la ben nota “Marotta League“, riguarda un braccialetto dell’Inter indossato dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ospite a San Siro. Un’immagine che ha fatto il giro dei social, ma che ha una semplice spiegazione.

Rocchi e il braccialetto dell’Inter, Ravezzani commenta le polemiche

RIDICOLI – A tal proposito ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che spiega appunto perché tali polemiche abbiano – semplicemente – del ridicolo. Queste le sue parole su Twitter: “Consigli non richiesti: giusto lamentarsi di decisioni arbitrali avverse se esistono in serie. Ma parlare di Marotta League è autolesionismo (allora c’era anche quando era alla Juventus). Gridare a scandalo per Rocchi con il bracciale dell’Inter, indispensabile in area hospitality, è ridicolo“. Insomma, la spiegazione è semplice. E spegne subito le sterili polemiche dei rosiconi.