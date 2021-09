Ravezzani: «Inter, passivo record? Normale con un certo allenatore»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la notizia del passivo record registrato dall’Inter (vedi articolo). Puntando il dito contro Antonio Conte.

ALLENATORE CAPRICCIOSO – Fabio Ravezzani non ci va leggero con l’Inter e soprattutto con Antonio Conte, dopo la notizia di oggi sul passivo di bilancio. Queste le sue parole, rilasciate attraverso il profilo ufficiale Twitter: “Passivo Inter a 245 milioni. Normale se ti affidi ai capricci di un allenatore che ti fa vincere lo scudetto, ma perdere decine di milioni fallendo in Europa. E poi magari se ne va dandoti del pezzente mentre tu gli regali anche 7 milioni così, per qualche inspiegabile motivo”.