Ravezzani: «Inter, il pari è stato un suicidio economico. La perdita!»

Ravezzani controcorrente. Invece che elogiare la squadra, il giornalista si focalizza sul pareggio per 3-3 col Benfica, che ha fatto perdere all’Inter diversi milioni nonostante la qualificazione in semifinale

SUICIDIO ECONOMICO − Il pari nel finale non può far sorridere le casse nerazzurre secondo Fabio Ravezzani: «L’Inter ha perso 1,9 milioni per aver pareggiato nel finale contro il Benfica. Oggi come oggi è davvero un suicidio economico per una società così in crisi dal punto di vista finanziario. L’Inter ha dimostrato di essere una squadra da grandi classiche e non da corse a tappe. Non puoi farlo fuori comunque. Inzaghi ha preso una squadra che Conte aveva definito non più competitiva neanche in Italia. E invece sappiamo che risultati ha avuto. Non so chi vogliono per fare di più». Le sue parole su Tmw Radio.