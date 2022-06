Ravezzani: «Inter, pareggio di bilancio simile al Milan! Retroscena Conte»

Fabio Ravezzani, sul Twitch di QSVS, ha parlato del pareggio di bilancio dell’Inter che nell’anno solare non si discosta tanto da quello del Milan. Poi una considerazione su Conte

BILANCIO − Le parole di Ravezzani sulla situazione economica dell’Inter con un retroscena su Conte: «Sono tanti i modi per mettere in ordine i conti di un club. Il pareggio di bilancio dell’Inter di quest’anno, nell’anno solare, non è così diverso rispetto a quello del Milan. Conte? Dopo il primo anno all’Inter ha creato una situazione di tensione e instabilità che ha costretto la società a fare delle cose e delle spese che mai avrebbe fatto. Il tutto per farlo restare zitto. Tipo Vidal, Kolarov».