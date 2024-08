Ravezzani: «Inter oculata e favorita. Tra le altre solo una si è rinforzata»

Sta per iniziare la Serie A 2024-2025, che alle 18.30 si apre con Genoa-Inter, prima sfida della stagione per i campioni d’Italia. Con un tweet, Fabio Ravezzani analizza la griglia di partenza dopo il mercato svoltosi fino a oggi.

BLOCCHI DI PARTENZA – Ci siamo, Genoa-Inter alle 18.30 apre la Serie A 2024-2025. I campioni d’Italia apriranno la stagione proprio allo stadio Luigi Ferraris, contro una squadra che in attacco sarà orfana di Mateo Retegui e Albert Gudmundsson, ceduti rispettivamente ad Atalanta e Fiorentina. Ma non per questo sarà un impegno meno ostico. Anzi, proprio lo scorso anno una delle poche partite nelle quali i nerazzurri di Simone Inzaghi non riuscirono a trovare la vittoria fu proprio la trasferta contro i rossoblu, con un 1-1 deciso dalle reti di Marko Arnautovic e Radu Dragusin.

Genoa-Inter apre la Serie A, il pensiero di Fabio Ravezzani dopo il mercato

GIUDIZI – Delle squadre sulla griglia di partenza ha parlato anche il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Considerando in particolar modo i colpi di mercato effettuati dalle big fino a qui. Un Milan decisamente attivo, una Juventus con ancora gli ultimi colpi da effettuare. Di seguito il suo pensiero, che vede nuovamente l’Inter davanti a tutte, seguita a ruota da altre tre squadre: “I giudizi sul mercato fanno sempre più pentire la nostra categoria di averli espressi. Quindi valgono poco. Per me Inter oculata e favorita. Milan saggio e decisamente più forte. Juventus eccellente a centrocampo, ma non mi convince la difesa e limitata in attacco. Napoli solo Conte“. «»