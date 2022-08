Ravezzani: «Inter, no processi per 4 gol in amichevole. Unico gran dubbio»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato dell’Inter a seguito della sconfitta subita ieri sera contro il Villarreal.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLomdardia, sull’Inter dopo la sconfitta di ieri sera contro il Villarreal. “L’Inter che prende 4 gol in amichevole (non l’ho vista, non giudico) fa sempre notizia, ma non merita processi. Unico grande dubbio è Handanovic. Se davvero è stato incerto un’altra volta, il problema si pone. Checché ne dica lui, il suo calo negli ultimi 2 anni è stato evidente“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani