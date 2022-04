Ravezzani: «Inter e Milan, testa a testa esacerbante. Con un merito»

Fabio Ravezzani ha detto la sua sul testa a testa per lo scudetto tra Inter e Milan, nonché su quanto i toni si siano alzati anche fin troppo. Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il direttore di TeleLombardia ha sottolineato il (non) merito della sfida tra le milanesi.

TESTA A TESTA – Fabio Ravezzani si è espresso in questo modo sui toni usati per descirvere, nelle ultime settimane, la lotta scudetto tra le due milanesi: “Questo testa tra Inter e Milan ha un po’ esacerbato gli animi, ma ha avuto il merito di far esprimere le peggiori min***ate da protagonisti, opinionisti, tifosi e giornalisti di entrambe le parti attraverso social e tutti i media“.