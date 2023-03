Ravezzani: «Inter-Juventus, spettacolo modesto. Si può dire?»

Dopo Inter-Juventus di ieri, sfida valevole per la Coppa Italia Femminile, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha criticato il livello proprio del calcio femminile

LIVELLO MODESTO – Fabio Ravezzani non è rimasto piacevolmente sorpreso dalla semifinale di Coppa Italia Femminile tra Inter e Juventus. Su Twitter il giornalista si è espresso così: “Ieri ho guardato il primo tempo di Inter-Juventus. Posso dire che il calcio femminile offre uno spettacolo davvero modesto o passo per un pericoloso oscurantista solo perché non mi piace e ho il coraggio di dirlo?“.