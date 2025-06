Ravezzani: «Inter ha bisogno di fare bella figura al Mondiale!»

Inter e Juventus parteciperanno al Mondiale per Club e saranno le uniche due squadre italiane a farlo. Fabio Ravezzani su TMW Radio fa un paragone tra le compagini.

PREPARAZIONE – Inter e Juventus inizieranno presto il loro percorso nel Mondiale per Club. Entrambe le squadre sono arrivate negli Stati Uniti da qualche giorno e stanno preparando l’esordio. Cristian Chivu e i suoi nuovi giocatori faranno la prima gara contro il Monterrey, squadra messicana dove gioca l’ex Real Madrid Sergio Ramos. L’allenatore romeno sta guidando i primi allenamenti da quando è stato annunciato ufficialmente dal club e sta conoscendo i calciatori che probabilmente saranno con lui anche nella prossima stagione.

PARAGONE – L’Inter arriverà ad oltre 60 partite stagionali con quelle del Mondiale per Club. La stanchezza si è fatta già sentire in finale di Champions League, quando il Psg ha camminato sulle macerie della squadra meneghina. C’è qualcosa da farsi perdonare rispetto ai tifosi in casa Inter, per questo Fabio Ravezzani spiega chi andrà più avanti tra i nerazzurri e la Juventus: «Difficile dire chi farà meglio, ma credo che diventerà improvvisamente una rottura di scatole per entrambe. Hanno un bisogno estremo di fare bella figura, ma la squadra più affidabile è l’Inter»