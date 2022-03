Ravezzani: «Inter-Fiorentina, i nerazzurri hanno due problemi»

Fabio Ravezzani ha parlato dell’Inter a seguito del pareggio a San Siro tra la squadra nerazzurra e la Fiorentina: le sue parole.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani sulla squadra nerazzurra dopo il pareggio contro la Fiorentina. “L’Inter ha 2 problemi: uno scadimento di forma generale dovuto a scarsissimo turn over e l’abulia dei 2 attaccanti. Un solo tiro in porta dei in 74’ dimostra che sono troppo lontani da uno stato di forma accettabile. Se non si recuperano in fretta Lautaro e Dzeko saranno guai“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani