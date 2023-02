Ravezzani: «Inter, dominio sull’Udinese certifica un aspetto su Inzaghi»

Fabio Ravezzani ha analizzato Inter-Udinese, certificando il dominio dei nerazzurri contro i friulani. Il direttore di TeleLombardia, sul canale YouTube di QSVS, ha parlato soprattutto delle capacità di Simone Inzaghi andando anche a difendere il suo operato

DOMINIO – Fabio Ravezzani ha difeso l’operato di Simone Inzaghi all’Inter: «Si sono visti i fantasmi di una partita facile contro una squadra di caratura media e che sull’1-1 ha rischiato di finire con una beffa. Non dimentichiamo che, sull’incredibile errore di Dzeko, parte il contropiede dell’Udinese con Success che si divora l’1-2. I nerazzurri hanno vinto strameritando, ma quell’errore avrebbe potuto complicare una partita stradominata. L’Inter ha giocato dominando l’avversario così come aveva dominato la Sampdoria. Certe contestazioni mosse a Inzaghi sono figlie solo del risultato. Nelle analisi critiche sugli allenatori non bisogna vedere solo come finisce. È un buon allenatore con qualche limite, che crede nel suo modulo».

PROBLEMA – Ravezzani ha poi anche criticato Romelu Lukaku, senza andarci troppo leggero: «L’unica cosa che preoccupa dell’Inter è Lukaku. Gli è andata molto bene sul primo rigore. Ha avuto un ruolino di marcia imbarazzante, non è riuscito a dare profondità alla sua azione. Ed è un giocatore macchinoso. Lui ha detto di sentirsi al 100%, ma così non serve alla squadra nelle grandi partite. È troppo in ritardo di condizione e non ha un rapporto abbastanza severo con il suo corpo. Lo vediamo appesantito e dovrebbe perdere quei tre o quattro chili in più. Anche ieri si è visto che non sia in grado di reggere la parte da fuoriclasse».