Ravezzani: «Inter distante dallo scorso anno! Mancano due cose»

Fabio Ravezzani elogia l’Inter per la vittoria sul Feyenoord ma non si lascia andare in maniera esagerata sui nerazzurri. Il giornalista dà un consiglio a Simone Inzaghi su TMW Radio.

CAMBI – L’Inter ha battuto il Feyenoord per 2-0 e ha messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Fabio Ravezzani comunque non è convinto: «Ho ancora paura che l’Inter attuale sia distante da quello dello scorso anno, come gioco e intensità. Certo che se Thuram e Lautaro ti fanno gol, 2-0 e non si discute più. Ho visto però ancora una squadra non brillantissima, con tante assenze. Non è detto che certe assenze non siano una benedizione. O ha il coraggio di cambiare Inzaghi, o rischia di non ottenere risultati Inzaghi».

Inter, Ravezzani predica calma!

AMBIZIONI – Ravezzani infine non condivide le ambizioni dell’allenatore. Difficile replicare l’impresa del 2010 secondo il giornalista: «L’Inter potrebbe fare il Triplete? Non mi pare che sia la squadra che ha le caratteristiche per fare qualcosa del genere, almeno di alcune congiunzioni astrali. E’ una squadra che sta planando rispetto a un anno fa. E’ una squadra importante, ha battuto il Feyenoord, cenerentola di questi ottavi, quindi non trarrei conclusioni troppo ottimistiche ora»