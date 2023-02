Ravezzani: «Inter, derby quasi rilassante. Restano due obiettivi credibili»

Fabio Ravezzani ha pubblicato un messaggio sull’Inter di Simone Inzaghi dopo il derby vinto dalla squadra nerazzurra contro il Milan.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani sull’Inter dopo la vittoria nel derby contro il Milan. “L’Inter disputa un derby quasi rilassante. Domina e poi contiene senza affanni. Resta l’amarezza per troppi punti gettati al vento con le piccole e per aver raccolto troppo poco in campionato. Ma Coppa Italia e Champions (almeno fino ai Quarti) restano obiettivi credibili“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani