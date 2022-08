Ravezzani: «Tra l’Inter di Conte e quella di Inzaghi poco gap! Le prime 4…»

Fabio Ravezzani, in collegamento su Tmw radio, ha fatto un confronto tra l’Inter di Conte e quella di Inzaghi. Poi ha fatto la sua personale griglia di partenza per l’imminente corsa Scudetto

COSE DA SCUDETTO − Ravezzani si è concentrato sulla corsa Scudetto sia remota che attuale: «L’anno scorso ero convinto che il Milan non avrebbe vinto lo Scudetto e pensavo fosse una corsa a due tra Inter e Juventus. Non so se la squadra di Antonio Conte che vinse lo Scudetto fosse molto migliore dell’Inter di Simone Inzaghi che non ha vinto lo Scudetto. Quella di Conte uscì male sia in Coppa Italia che in Champions League. Prime 4 di quest’anno? Dico Inter, Milan, Juventus e Roma».