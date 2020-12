Ravezzani: “Inter, con proprietÃ  cinese un grande rischio! Progetti…”

Ravezzani: “Inter, con proprietà cinese un grande rischio! Progetti…”

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di “TeleLombardia”, ha commentato attraverso il suo profilo “Twitter” ufficiale la notizia del blocco del Governo Cinese sugli investimenti nel calcio, che potrebbe avere ripercussioni sull’Inter di Suning.

GRANDE RISCHIO – Problemi dalla Cina per l’Inter? Secondo le ultime notizie, il Governo Cinese avrebbe bloccato gli investimenti nel mondo del calcio. Una decisione che, se confermata, potrebbe avere ripercussioni su Suning e sul progetto nerazzurro. La notizia è stata commentata anche da Fabio Ravezzani, che con queste parole ha espresso la sua opinione: “Questo è il vero rischio quando sei in mano a una proprietà cinese. Vera o falsa che sia la notizia, sai sempre che basta la decisione di un burocrate di partito per sconvolgere in un giorno qualsiasi progetto”.