Ravezzani: «Inter, certa angoscia. Zhang non molla e vende i migliori»

La questione societaria in casa Inter è sicuramente un tema che non potrà passare di moda. Specialmente fino a quando Steven Zhang sarà al comando. Di questo ha parlato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

SITUAZIONE SOCIETARIA – Fabio Ravezzani ha brevemente commentato la situazione societaria in casa Inter. Soffermandosi sulla ferma volontà di Zhang di tenere le redini della società. Ma anche e soprattutto l’angoscia dei tifosi nel vedere sempre partire i migliori giocatori. Queste le parole del direttore di TeleLombardia a riguardo: «I tifosi in casa Inter vivono con una certa angoscia le notizie secondo le quali Steven Zhang non voglia cedere la società. Non solo. Vuole anche continuare a insistere continuando a vendere i migliori giocatori per pagare l’indebitamento che pesa sulla società».

Fonte: Fabio Ravezzani – Canale Youtube QSVS