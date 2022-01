Ravezzani: «Gosens colpo al livello di Hakimi. Con un vantaggio»

Robin Gosens è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Sul colpo nerazzurro si è espresso il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

ALTO LIVELLO – Fabio Ravezzani – attraverso il suo profilo Twitter ufficiale – ha commentato l’acquisto di Robin Gosens da parte dell’Inter. Elogiando la dirigenza nerazzurra: “Gosens, se non ha problemi fisici, è un colpo di mercato a livello di Hakimi. Per giunta pagato molto meno e con ingaggio più basso“. Parole che fanno capire come i nerazzurri abbiano a tutti gli effetti piazzato un gran colpo di mercato.