Ravezzani: «Frattesi 45 milioni? Solo un pazzo può valutarlo così»

Ravezzani senza mezze misure su Frattesi e sulla valutazione da 45 milioni di euro. Il giornalista si esprime così sul centrocampista dell’Inter.

SOLO UN PAZZO – Il nome di Davide Frattesi circola in uscita quando si parla di Inter, anche se ad oggi la situazione appare molto complicata. Il club nerazzurro non è disposto a fare sconti e chiede per lasciare andare il giocatore ora a gennaio 45 milioni di euro. Una cifra molto alta anche per il giornalista e direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani. Questo il suo pensiero su Tmw Radio: «È stato valutato 35 mln un anno e mezzo fa e non ha aumentato il suo valore. Ogni tanto gioca e fa gol, credo che 45 mln è fuori mercato e non credo ci sia qualcuno così pazzo che lo valuti così. Thuram della Juve ha fatto di più quest’anno, poi non so che caratteristiche abbia, è un incursore anomalo. Farebbe comodo a tanti ma non mi pare che si sia valorizzato all’Inter».