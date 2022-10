Ravezzani: «Fiorentina-Inter, Valeri da pensionamento. Ingiustificabile…»

Fabio Ravezzani ha parlato dell’arbitraggio di Paolo Valeri in Fiorentina Inter, gara che si è giocata ieri sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

FIORENTINA-INTER – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani. “Valeri è da pensionamento. Alcuni errori possono essere comprensibili (fallo Jovic sul 3-3 e Dzeko su 4-3) ma perdersi Di Marco sul rigore e soprattutto non espellerlo dopo aver rivisto le immagini è ingiustificabile. E Mariani, che non lo richiama, non può più fare il varista“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani