Ravezzani: «Esposto contro l’Inter, due scenari. Risoluzione prevedibile»

La notizia dell’esposto della fondazione ‘Jdentità Bianconera’ si è naturalmente sciolta come neve al sole, come prevedibile. Ne ha parlato anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia

BUCO NELL’ACQUA – Come prevedibile, l’esposto presentato da ‘Jdentità Bianconera”, una fondazione di avvocati e tifosi juventini, non ha portato a nulla. In particolare si contestava la regolarità dell’iscrizione dell’Inter allo scorso campionato, in quanto la società non avrebbe garantito la continuità aziendale. Un fatto che ovviamente non sussiste, come dichiarato dai PM nella giornata di oggi. E della questione ha parlato anche Fabio Ravezzani su Twitter, sintetizzando la vicenda con poche, ma chiare, parole: “Se lo scopo era ottenere visibilità mediatica, è stata un’abile mossa fine a sé stessa. Se invece era una cosa seria, si è risolta in un clamoroso quanto prevedibile buco nell’acqua“.